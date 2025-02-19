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Общество

Более 30 стихотворений вошло в сборник «Тебя никто не победит!» от Псковского реготделения СЖР

34 стихотворения вошло в сборник народной женской поэзии «Тебя никто не победит!». Инициатором проекта стало региональное отделение Союза женщин России. Об этом рассказала составитель сборника, кандидат филологических наук, председатель Псковского регионального отделения СЖР Наталья Никифорова на круглом столе в медиацентре ПАИ в среду, 19 февраля.

Фото: ПАИ

«Для нас опыт создания такого сборника был первым. Предложила эту идею мой заместитель Татьяна Грызлова. Мы получили поддержку в Москве и дали клич в интернете, обратились к женщинам, что будем создавать такой сборник», – отметила Наталья Никифорова.

Всего в отделение поступило свыше 160 стихотворений от более чем 60 авторов. Присылали свои произведения писатели из Тверской, Новгородской, Псковской областей, Санкт-Петербурга и других регионов страны.

«Однако мы выбрали формат карманного сборника, который будет удобно читать и носить с собой во внутреннем кармане. В итоге мы отобрали 34 стихотворения. Нам был необходим малый формат. Но хочу подчеркнуть, что все стихотворения были очень достойными», – сказала гостья медиацентра.

В самом сборнике четыре раздела. Туда вошли стихотворения женщин из Пскова, Великих Лук, Пушкинских Гор, Новоржева, Невеля, Пустошки и других городов. «Я благодарю всех, кто прислал свои стихи и помог нам создать сборник. Мы считаем, что наш сборник – это вклад в победу», – заключила она.

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