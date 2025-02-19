Псковские поэтессы – о сборнике «Тебя никто не победит!»: Он пропитан непоколебимой верой в силу нашего народа

14:43, 19 февраля 2025, ПАИ

Авторы стихотворений рассказали, что для них значит создание сборника народной женской поэзии «Тебя никто не победит!». Инициатором проекта стало региональное отделение Союза женщин России. Этим они поделились на круглом столе в медиацентре ПАИ.

«Эти строчки полны любви, веры, надежды. Мне кажется, когда солдат берёт этот маленький сборник и открывает, каждое словосочетание проникнуто любовью. Это абсолютно уникальные вещи. Я думаю, что многим солдатам даже не нужны фамилии авторов. Он чувствует, что за ними стоят мамы, жёны, сёстры, любимые. Он слышит это. Я считаю, что поэт – это тот, кто стоит рядом с воином в строю именно сегодня», – сказала член Союза писателей РФ, а также Союза женщин России, кандидат филологических наук Татьяна Рыжова.

Руководитель Совета молодых литераторов Псковской области Ольга Балабаева, в свою очередь, поделилась, что посвятила своё стихотворение мужу.

«Этот сборник укрепляет дух. А стихи и произведения, которые вошли в этот сборник, они буквально пропитаны непоколебимой верой в силу нашего народа, искренней любовью к русскому солдату, нашей дорогой и любимой Родине. У меня не было никакого мужского лирического героя, я писала это в честь своего мужа, который выполняет боевые задачи в ходе СВО. И моё духоподъёмное стихотворение посвящено ему и, конечно, всем женщинам. Это тягостное время и для них, на женские плечи ложится большая ответственность. Нам нужно сделать всё возможное, чтобы поддержать своих родных и любимых», – поделилась она.