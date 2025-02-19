Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковские поэтессы – о сборнике «Тебя никто не победит!»: Он пропитан непоколебимой верой в силу нашего народа

Авторы стихотворений рассказали, что для них значит создание сборника народной женской поэзии «Тебя никто не победит!». Инициатором проекта стало региональное отделение Союза женщин России. Этим они поделились на круглом столе в медиацентре ПАИ.

Фото здесь и далее: ПАИ

«Эти строчки полны любви, веры, надежды. Мне кажется, когда солдат берёт этот маленький сборник и открывает, каждое словосочетание проникнуто любовью. Это абсолютно уникальные вещи. Я думаю, что многим солдатам даже не нужны фамилии авторов. Он чувствует, что за ними стоят мамы, жёны, сёстры, любимые. Он слышит это. Я считаю, что поэт – это тот, кто стоит рядом с воином в строю именно сегодня», – сказала член Союза писателей РФ, а также Союза женщин России, кандидат филологических наук Татьяна Рыжова.

Руководитель Совета молодых литераторов Псковской области Ольга Балабаева, в свою очередь, поделилась, что посвятила своё стихотворение мужу.

«Этот сборник укрепляет дух. А стихи и произведения, которые вошли в этот сборник, они буквально пропитаны непоколебимой верой в силу нашего народа, искренней любовью к русскому солдату, нашей дорогой и любимой Родине. У меня не было никакого мужского лирического героя, я писала это в честь своего мужа, который выполняет боевые задачи в ходе СВО. И моё духоподъёмное стихотворение посвящено ему и, конечно, всем женщинам. Это тягостное время и для них, на женские плечи ложится большая ответственность. Нам нужно сделать всё возможное, чтобы поддержать своих родных и любимых», – поделилась она.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












19 февраля 2025

Ещё 50 камер видеонаблюдения установят в Псковской области
19 февраля 2025

Ресторан из Пскова вышел в финал всероссийской премии Russian Hospitality
19 февраля 2025

Стало известно название вируса, который ворует деньги через банковские приложения
19 февраля 2025

Большинство несовершеннолетних курьеров в Псковской области не имеют официального оформления – эксперт
19 февраля 2025

Соревнования по стрельбе среди полицейских прошли в Великих Луках
19 февраля 2025

Порядок оплаты счетов за электричество хотят изменить в России
19 февраля 2025

Женское предпринимательство обсуждают в медиацентре ПАИ
19 февраля 2025

Зампред Псковской гордумы почтил память ​Героя России Сергея Самойлова

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...