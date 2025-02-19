Ещё 50 камер видеонаблюдения установят в Псковской области

16:26, 19 февраля 2025, ПАИ

Ещё 50 камер системы видеонаблюдения АПК «Безопасный город» установят в Псковской области в этом году, рассказал руководитель аппарата регионального правительства Андрей Вьюнов на заседании в правительстве области сегодня, 19 февраля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Сейчас в систему видеонаблюдения АПК «Безопасный город» входит 590 камер. «С их помощью в 2024 году раскрыто 50 преступлений, выявлено 970 правонарушений, разобрано 49 дорожно-транспортных происшествий», – отметил Андрей Вьюнов и уточнил, что в этом году установят ещё 50 камер видеонаблюдения.

Напомним, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая с бюджетным посланием на сессии областного Собрания депутатов 19 декабря 2024 года, сообщил, что в 2025–2026 годах на развитие видеомониторинга «Безопасный город» направят 100 млн рублей.