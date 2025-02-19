Репродуктивное здоровье подростков предложено оценивать до 14 лет
Минздрав России предложил оценивать репродуктивное здоровье подростков до 14 лет, сообщила замминистра здравоохранения Евгения Котова. Об этом пишет «Коммерсантъ».
В Минздраве указывают, что половое созревание начинается у подростков раньше, в результате чего возникла потребность проводить медосмотры в более раннем возрасте.
Исследование репродуктивного здоровья вошло в диспансеризацию взрослых с 2024 года. Пройти обследование могут мужчины и женщины от 18 до 49 лет.
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