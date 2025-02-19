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Общество

Анастасия Иванова: Женщины более ответственно подходят к ведению бизнеса

Женщины более ответственно подходят к ведению бизнеса, заявила руководитель регионального центра «Мой бизнес» Анастасия Иванова на круглом столе на тему «Женское предпринимательство как двигатель регионального развития». Мероприятие прошло в медиацентре ПАИ сегодня, 19 февраля.

  • Круглый стол в медиацентре ПАИ
    Фото: ПАИ. Андрей Степанов
  • Круглый стол в медиацентре ПАИ
    Фото: ПАИ. Андрей Степанов
  • Круглый стол в медиацентре ПАИ
    Фото: ПАИ. Андрей Степанов
  • Круглый стол в медиацентре ПАИ
    Фото: ПАИ. Андрей Степанов
  • Круглый стол в медиацентре ПАИ
    Фото: ПАИ. Андрей Степанов
  • Круглый стол в медиацентре ПАИ
    Фото: ПАИ. Андрей Степанов

«Если смотреть по нашим образовательным программам, то в них принимает участие большое количество женщин. И в целом они более ответственно подходят как к началу ведения бизнеса, так и к самому обучению», – отметила эксперт.

Руководитель ГК «МегаХолод» Татьяна Кирилёнок при этом подчеркнула, что обучение и различные акселераторы – одна из самых действенных мер поддержки в предпринимательстве, которая также направлена на формирование сообщества, где можно напрямую обратиться к людям и получить новые знания и помощь.

Татьяна Кирилёнок

«В бизнесе нет краёв, там постоянное развитие. И если мы будем сидеть дома или на одном месте, то ничего не получится. Бизнес – это одно из таких направлений, где женщинам обязательно нужно развиваться», – заметила председатель комитета по наставничеству ПРО «Опора России» Елена Николаева.

Елена Николаева

Руководитель бюро по защите прав предпринимателей ПРО «Опора России» Елизавета Пантелеева в свою очередь добавила, что для того, чтобы начать вести бизнес, нужно регулярно получать новые знания и маленькими шагами идти к своей мечте, ведь только тогда получится прийти к успеху.

Елизавета Пантелеева

«Я считаю, что вдохновляющие примеры из бизнеса должны быть везде. И миссия у нас, женщин, которые чего-то достигли, – показывать свои возможности. Я вижу своё предназначение в том, чтобы показать, что женщины могут всё. Наш регион может взлететь ещё выше благодаря женщинам в бизнесе», – сказала заместитель председателя комитета по развитию женского предпринимательства ПРО «Опора России» Инна Югай.

Инна Югай

«Никогда не нужно молодым девушкам бояться сделать первый шаг в бизнесе. Ещё 15 лет назад не было таких мер поддержки, но сейчас все возможности открыты», – заключила Татьяна Кирилёнок.

Поддержка предпринимательства осуществляется центром «Мой бизнес» по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».

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