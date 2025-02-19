Михаил Ведерников в московском Парке Победы возложил цветы к памятным знакам, посвящённым городам воинской славы

18:19, 19 февраля 2025, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников посетил в московском Парке Победы мемориальный комплекс, посвящённый Городам воинской славы России. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

У основания стелы изображены солдаты Великой Отечественной войны и полководцы разных эпох. Здесь же расположены плиты с гербами городов воинской славы, среди которых «Город воинской славы Псков» и «Город воинской славы Великие Луки». Михаил Ведерников возложил цветы к памятным знакам.

«Это почётное звание присваивалось отдельным городам нашей страны за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками в борьбе за свободу и независимость Отечества. Мы всегда будем помнить героев, в разные исторические периоды защищавших нашу страну, отстоявших ее будущее и независимость!» – сказал губернатор.

Ранее сообщалось, что Михаил Ведерников опубликовал новое видео в рубрике ​«Родина Знамени Победы».