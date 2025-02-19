В Псковском социально-экономическом лице почтили память старшего лейтенанта Сергея Самойлова

18:43, 19 февраля 2025, ПАИ

25 лет назад Герой России Сергей Самойлов и его боевые товарищи из 2-й отдельной бригады спецназа ГРУ совершили подвиг. В честь памятной даты в Псковском социально-экономическом лицее №21 почтили память героев возложением цветов к мемориальной доске старшего лейтенанта Сергея Самойлова, сообщил глава Пскова Борис Елкин.

Кроме того, сегодня состоялось открытие обновленного школьного музея боевой славы, который был отремонтирован за счет средств из городского бюджета.

«Приложили максимум усилий, чтобы сделать его современным и интересным для подрастающего поколения, сохранив при этом тот уникальный дух и атмосферу, которые наполняли старую экспозицию. Теперь ребята смогут собственными глазами увидеть подлинные артефакты военной истории, среди которых находятся экземпляры советского и немецкого вооружения. Искренне надеюсь, что этот музей станет местом, где школьники смогут узнать больше о жизни и подвигах Сергея Самойлова, а также задуматься о ценности мира, дружбы и взаимопомощи. Ведь именно такие качества делали и делают нас сильнее!» – сказал Борис Елкин.

Ранее сообщалось, что 810 воинских захоронений в память о Великой Отечественной войне насчитывается в Псковской области.