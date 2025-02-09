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Общество

Более 800 воинских захоронений в память о Великой Отечественной войне насчитывается в Псковской области

810 воинских захоронений в память о Великой Отечественной войне насчитывается в Псковской области. Об этом рассказал губернатор региона Михаил Ведерников в новом видео из рубрики «Родина Знамени Победы» в своём телеграм-канале.

Скриншот из видео в телеграм-канале Михаила Ведерникова

«У нас в области 810 воинских захоронений, где увековечена память погибших в годы Великой Отечественной войны. С 2019 года мы системно работаем над приведением их в порядок. За это время отремонтировано 228 захоронений, занесены имена 600 погибших, установлено 138 мемориальных знаков», – добавил Михаил Ведерников.

Он заметил, что большой вклад в это вносят и сами жители. Привел пример, что в рамках конкурса ТОС в прошлом году 13 заявок стали победителями и получили четыре миллиона рублей на приведение в порядок воинских захоронений. Михаил Ведерников подчеркнул, что работа проведена большая, но тем не менее еще порядка 100 памятников и мемориальных комплексов требуют внимания, из которых 20 нуждаются в масштабной реконструкции. Он выразил уверенность, что с этой задачей удастся справится совместными усилиями.

В этом году сформирован целый перечень организаций, которые впервые решили выступить партнёрами для проведения ремонтных работ на воинских захоронениях, рассказал Михаил Ведерников. Он поблагодарил каждого, кто участвует в этой важной работе и помогает в сохранении памяти о бойцах, героях.

«Вы тоже можете внести свой вклад, если примите участие в конкурсе по линии ТОС. На самом деле, это проще, чем кажется. Мы спланировали финансирование таким образом, чтобы не менее 60% заявок гарантировано победили. Участвуйте, вам будут благодарны. И вас тоже будут помнить долгие годы те, кто придет на мемориал почтить память наших великих защитников Отечества», – заключил Михаил Ведерников.

Ранее Михаил Ведерников рассказал, в чем особенность мемориала «Кривая верста».

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