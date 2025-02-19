В Псковской городской поликлинике медики спасли жизнь пенсионерке, потерявшей пульс

18:59, 19 февраля 2025, ПАИ

72-летняя женщина, обратившаяся в Псковскую городскую поликлинику для приема у врача, внезапно почувствовала себя плохо и потеряла сознание. Благодаря действиям медиков Псковской городской поликлиники, пенсионерку удалось спасти, сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

«По словам очевидцев, пенсионерка вдруг остановилась, схватилась за сердце и упала на пол. Медики, находившиеся рядом, мгновенно отреагировали на произошедшее. Они быстро перенесли женщину в кабинет неотложной помощи. У пациентки был зафиксирован остановившийся пульс, и врачи немедленно приступили к реанимационным мероприятиям», – отметили специалисты.

На место также прибыли сотрудники скорой медицинской помощи, которые совместными усилиями привели пациентку в сознание и направили ее в Псковскую областную клиническую больницу для дальнейшего наблюдения.

Ранее сообщалось, что в соцсетях распространяются фейки о себежской больнице.