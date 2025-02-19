Михаил Ведерников поделился впечатлениями от посещения Музея Победы в Москве

19:51, 19 февраля 2025, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников вместе с семьёй по приглашению генерального директора Александра Школьника посетил в Москве Музей Победы – Центральный музей Великой Отечественной войны 1941–1945 годов. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.



Фото: Из Telegram-канала Михаила Ведерникова



Фото: Из Telegram-канала Михаила Ведерникова



Фото: Из Telegram-канала Михаила Ведерникова



Фото: Из Telegram-канала Михаила Ведерникова



Фото: Из Telegram-канала Михаила Ведерникова









«Ознакомились с грандиозной экспозицией «Подвиг народа», которая рассказывает о вкладе в Победу тружеников тыла – деятелей науки, медицины, культуры и обычных жителей страны. Масштаб выставки и детализация впечатляют. Обратите внимание на памятку для бойцов «О чём нельзя писать в письмах». Она актуальна и сегодня», – посоветовал губернатор.

Ранее сообщалось, что Михаил Ведерников посетил в московском парке Победы мемориальный комплекс, посвящённый городам воинской славы России.