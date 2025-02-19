О ходе строительства водозабора «Майский» в Печорах рассказал Валерий Зайцев

22:18, 19 февраля 2025, ПАИ

Врио председателя комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Ксения Григорьева и заместитель главы Печорского округа Ирина Гребенкова проконтролировали ход строительства водозабора «Майский» в Печорах. Об этом глава муниципалитета Валерий Зайцев сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«В водозаборе завершён монтаж павильонов станций первого подъёма, а также их обустройство. В здании установлены окна и двери. На территории построена трансформаторная подстанция, инженерные сети водоснабжения вынесены из пятна застройки, проведены работы по устройству ливневой канализации», – сказал Валерий Зайцев.

По его словам, на текущий момент ведётся строительство внеплощадочных инженерных сетей, засыпка котлована и обустройство подъездных путей.

Наряду с устройством внутренних помещений подрядчик производит установку оборудования и монтаж системы отопления здания, добавил глава муниципалитета.

Отметим, реконструкция водозабора «Майский» в Печорах проводится в рамках федерального проекта «Чистая вода».

Ранее сообщалось, что ход строительства нового корпуса Линовской школы в Пыталовском округе проконтролировала сенатор РФ от Псковской области Наталья Мельникова.