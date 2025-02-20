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Общество

Сеть магазинов «Светофор» проверит ФАС

Федеральная антимонопольная служба уже поручила своим территориальным органам проверить сеть магазинов «Светофор». Соответствующий запрос направил депутат Госдумы РФ Сергей Лисовский, пишет «Коммерсантъ».

Из обращения Лисовского следует, что «Светофор» заключает невыгодные для своих поставщиков сделки не напрямую, а через договоры комиссии, которые позволяют выкупать товары не сразу, а по истечении срока годности в 30 дней, и утилизировать их за счёт поставщиков.

Также депутат уведомил ФАС о появлении на полках «Светофора» фальсифицированной продукции.

В связи с огромным числом логистических центров, которые нужно проверить ФАС, результаты проверки не будут обнародованы быстро, предупредил Сергей Лисовский и уточнил, что всего у владельцев сети «Светофор», а также «Маяк», которая тоже принадлежит им, по 500 поставщиков.

Ранее Россельхознадзор обнаружил грубые нарушения при продаже мясных, молочных и рыбных продуктов в магазинах сети «Светофор».

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