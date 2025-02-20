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Общество

Строительство нового лечебного корпуса военного госпиталя в Пскове завершится в этом году

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на рабочей встрече с первым замначальника Главного военно-медицинского управления Министерства обороны РФ Владимиром Уйбой обсудил ход строительства нового лечебного корпуса военного госпиталя в Пскове. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

Михаил Ведерников и Владимир Уйба. Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Проект реализуется по обращению Псковской области в Минобороны. Строительство должно быть завершено уже в этом году.

«По моему поручению город в приоритетном порядке решает вопросы подключения коммуникаций и выдачи разрешений, – подчеркнул Михаил Ведерников. – На следующей неделе запланировал рабочее совещание с подрядчиками, чтобы проработать проблемные точки».

Кроме того, Михаил Ведерников и Владимир Уйба обсудили перспективы развития военной медицины в Псковской области. «Подходить к вопросу нужно комплексно. Важно сразу после завершения строительства нового корпуса перейти к реконструкции старого – так мы увеличим число коек и сможем расширить спектр медуслуг», – подчеркнул губернатор.

Добавим, что введение в эксплуатацию нового корпуса военного госпиталя на 100 коек увеличивает число мест в этом учреждении вдвое. Благодаря этому лечение и реабилитацию после ранений смогут проходить в Пскове военнослужащие из других регионов страны.

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