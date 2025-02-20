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Общество

Комнаты в российских коммуналках подорожали почти на 16%

Комнаты в российских коммуналках с февраля прошлого года подорожали на 15,4 %, до 1,4 миллиона рублей, пишет ТАСС со ссылкой на федеральный портал «Мир квартир».

Фото: ПАИ

Количество предложений комнат в коммуналках на российском рынке выросло на 7 %, а часть собственников жилья перешла в сегмент аренды, так как во второй половине 2024 года она бурно росла в цене, считает генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко. Говоря о спросе на покупку такой жилплощади, спикер заявил, что он тоже увеличился, так как комнаты оказались на 78 % дешевле, чем квартиры на вторичном рынке недвижимости.

Сильнее всего комнаты подорожали в Магнитогорске, а именно на 42 %, в Саранске – на 41,1 %, в Кирове – на 40,8 %, в Набережных Челнах – на 40,3 % и в Волжском – на 39,5 %.

Напомним, что стоимость долгосрочной аренды жилья в России за год выросла почти на 16 %, а в Псковской области – на 15–20 %. На рост цен влияют малодоступная ипотека, высокие минимальные ставки на коммерческую ипотеку, рост числа желающих снять квартиру, а также сокращение количества квартирных предложений в связи с уходом собственников в сегмент посуточной аренды. Подробнее о причинах читайте в специальном материале ПАИ здесь.

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