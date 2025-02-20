«Додо Пицца» подняла цены в Пскове

12:50, 20 февраля 2025, ПАИ

Российская сеть пиццерий «Додо Пицца» подняла цены на свои некоторые позиции в Пскове, обратили внимание клиенты сети.

Так, обед из самой недорогой пиццы «пепперони фреш» маленького размера, картофеля фри с соусом и салата цезарь сегодня обойдётся псковичам в 860 рублей вместо 778 рублей в январе 2025 года.

В частности, маленькая «пепперони фреш» подорожала с 299 рублей до 339 рублей, картофель фри с соусом – с 160 рублей до 180 рублей, салат цезарь – с 319 рублей до 339 рублей, классический додстер с курицей – с 169 рублей до 199 рублей и денвич «чоризо барбекю» – с 269 рублей до 279 рублей. Интересно, что в Псковской области цены несколько выше. Так, в Великих Луках расценки на те же позиции, кроме классического додстера и денвича, составляют 289, 160, 270 рублей соответственно.

Ранее сообщалось, что самой популярной пиццей в 2024 году среди россиян стала пицца с ветчиной и грибами – её выбирали в 17 % случаев, когда в 2023 году доля её продаж составляла всего 7 %.