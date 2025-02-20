О находках под фундаментом экс-кинотеатра «Октябрь» рассказали псковские археологи

13:25, 20 февраля 2025, ПАИ

О находках под фундаментом экс-кинотеатра «Октябрь» в Пскове рассказали археологи в телеграм-канале «Псковская археология». Сегодня, напомним, в реконструированном здании «Октября» открывается краеведческая библиотека имени И. И. Василёва и Туристский центр Псковской области.

Раскопки на месте новых коммуникаций к зданию проходили осенью 2021 года. Своё название («Княжий двор – 1», «Княжий двор – 2») раскопы получили из-за близости к Княжьему двору, который находился на месте здания кинотеатра.

Теперь результаты раскопок представлены и в обновленном здании, и на окружающей его территории.

В раскопе Княжий двор – 1 была раскрыта уже несуществующая церковь Варлаама Хутынского Чудотворца на Площади (1530 г.).

Сегодня контур церкви можно увидеть на поверхности перед зданием кинотеатра в виде фундамента, к которому прилагается информационный стенд.

В раскопе Княжий двор – 2 были раскрыты слои и деревянная застройка, связанные с жизнью города X–XV вв.

При малой площади глубина раскопа достигала 5,1 м.

Профиль раскопа в уменьшенном виде перенесен внутрь «Октября».

Отметим, что после реконструкции в здании бывшего «Октября» появились три уровня: цокольный, первый и второй этажи.

В вестибюле есть лифт, с помощью которого можно попасть на второй этаж. На первом этаже, где раньше были кинозалы, будет размещаться основная часть библиотеки с двумя читальными залами, пространством для обучения и мастер-классов. Кроме того, в обновлённом здании будет коворкинг, выставочная зона с мультимедийным оборудованием, конференц-зал с кинозалом, кафе и общественный туалет.