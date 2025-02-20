Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

О находках под фундаментом экс-кинотеатра «Октябрь» рассказали псковские археологи

О находках под фундаментом экс-кинотеатра «Октябрь» в Пскове рассказали археологи в телеграм-канале «Псковская археология». Сегодня, напомним, в реконструированном здании «Октября» открывается краеведческая библиотека имени И. И. Василёва и Туристский центр Псковской области.

Раскопки на месте новых коммуникаций к зданию проходили осенью 2021 года. Своё название («Княжий двор – 1», «Княжий двор – 2») раскопы получили из-за близости к Княжьему двору, который находился на месте здания кинотеатра.

Здесь и далее фото из телеграм-канала «Псковская археология»

Теперь результаты раскопок представлены и в обновленном здании, и на окружающей его территории.

В раскопе Княжий двор – 1 была раскрыта уже несуществующая церковь Варлаама Хутынского Чудотворца на Площади (1530 г.).

Остатки церкви Варлаама Хутынского

Сегодня контур церкви можно увидеть на поверхности перед зданием кинотеатра в виде фундамента, к которому прилагается информационный стенд.

В раскопе Княжий двор – 2 были раскрыты слои и деревянная застройка, связанные с жизнью города X–XV вв.

Остатки городской застройкиОстатки городской застройки

При малой площади глубина раскопа достигала 5,1 м.

Глубина раскопа превысила 5 метров

Профиль раскопа в уменьшенном виде перенесен внутрь «Октября».

Профиль раскопа в виде инфостенда в новом здании

Отметим, что после реконструкции в здании бывшего «Октября» появились три уровня: цокольный, первый и второй этажи.

В вестибюле есть лифт, с помощью которого можно попасть на второй этаж. На первом этаже, где раньше были кинозалы, будет размещаться основная часть библиотеки с двумя читальными залами, пространством для обучения и мастер-классов. Кроме того, в обновлённом здании будет коворкинг, выставочная зона с мультимедийным оборудованием, конференц-зал с кинозалом, кафе и общественный туалет.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












20 февраля 2025

О находках под фундаментом экс-кинотеатра «Октябрь» рассказали псковские археологи
20 февраля 2025

«Додо Пицца» подняла цены в Пскове
20 февраля 2025

Акцию ко Дню защитника Отечества организовали юные волонтёры в Псковской области
20 февраля 2025

Комнаты в российских коммуналках подорожали почти на 16%
20 февраля 2025

Стала известна дата открытия бутик-отеля на Профсоюзной в Пскове
20 февраля 2025

Узнать о событиях Псковщины во время Великой Отечественной войны можно в Музее Победы в Москве
20 февраля 2025

В Пскове открывается реконструированное здание бывшего кинотеатра «Октябрь»
20 февраля 2025

Строительство нового лечебного корпуса военного госпиталя в Пскове завершится в этом году

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...