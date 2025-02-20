Каждый элемент флага Псковской области несёт в себе глубокие исторические корни – Борис Елкин

14:43, 20 февраля 2025, ПАИ

С Днём флага Псковской области поздравил жителей региона глава Пскова Борис Елкин. Поздравление он разместил в своём Telegram-канале.

«Псковская область долгое время оставалась единственным регионом страны, не имевшим собственного флага, – целых 25 лет! Однако благодаря активной работе губернатора Михаила Ведерникова именно в этот день в 2019 году наш флаг был наконец зарегистрирован в Государственном геральдическом регистре Российской Федерации», – подчеркнул Борис Елкин.

Каждый элемент флага несёт в себе глубокие исторические корни региона, заметил глава города.

«Центральный образ – барс, издавна символизировавший силу, смелость и доблесть псковичей. Правая сторона украшена рядом треугольников, которые повторяют знаменитый псковский архитектурный мотив «бегунец», – объяснил он.

Сегодняшний день должен стать напоминанием, что история и культура живут в каждом символе, объединяя прошлое и настоящее, подчеркнул Борис Елкин и поздравил всех с праздником.