Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Каждый элемент флага Псковской области несёт в себе глубокие исторические корни – Борис Елкин

С Днём флага Псковской области поздравил жителей региона глава Пскова Борис Елкин. Поздравление он разместил в своём Telegram-канале.

Фото из Telegram-канала Бориса Елкина

«Псковская область долгое время оставалась единственным регионом страны, не имевшим собственного флага, – целых 25 лет! Однако благодаря активной работе губернатора Михаила Ведерникова именно в этот день в 2019 году наш флаг был наконец зарегистрирован в Государственном геральдическом регистре Российской Федерации», – подчеркнул Борис Елкин.

Каждый элемент флага несёт в себе глубокие исторические корни региона, заметил глава города.

«Центральный образ – барс, издавна символизировавший силу, смелость и доблесть псковичей. Правая сторона украшена рядом треугольников, которые повторяют знаменитый псковский архитектурный мотив «бегунец», – объяснил он.

Сегодняшний день должен стать напоминанием, что история и культура живут в каждом символе, объединяя прошлое и настоящее, подчеркнул Борис Елкин и поздравил всех с праздником.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












20 февраля 2025

Вечер памяти Героя России Сергея Самойлова прошёл в Пскове
20 февраля 2025

Александр Гуцан поделился впечатлениями о фильме о псковском герое СВО
20 февраля 2025

Михаил Ведерников: На всех этапах истории псковские защитники стояли на рубежах нашей страны
20 февраля 2025

Помидоры подорожали почти на 5% – Псковстат
20 февраля 2025

Александр Гуцан и Михаил Ведерников посетили региональный Дом молодёжи в Пскове
20 февраля 2025

Премьерный показ серии «Позывной «Вожак» о Герое России Павле Горбоконенко проходит в Пскове
20 февраля 2025

Каждый элемент флага Псковской области несёт в себе глубокие исторические корни – Борис Елкин
20 февраля 2025

Ярмарка трудоустройства прошла в Пскове

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...