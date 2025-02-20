В Росрыболовстве отреагировали на отказ рыбакам из СЗФО в вылове рыбы

18:36, 20 февраля 2025, ПАИ

Территориальное управление агентства по рыболовству запретило рыбакам Северо-Западных регионов ловить лещей, щук и корюшек. Федеральное агентство по рыболовству в свою очередь сочло отказы незаконными, пишет РБК.

В январе 2025 года стало известно, что у предприятий Санкт-Петербурга и Ленинградской области возникли проблемы при оформлении разрешений на вылов рыбы. Однако в конце 2024 года с отказами столкнулись предприятия Псковской, Вологодской и Новгородской областей, а также Коми и Карелии.

В семи регионах СЗФО, в которых компании столкнулись с проблемами на получение разрешений добычи рыбы, добывается около 35 тысяч тонн рыбы, следует из данных всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортёров. Основной объём добычи в Санкт-Петербурге, Ленинградской и Псковской областях приходится на судака, леща, корюшку и щуку.

Проблема в отказах возникла из-за изменений в системе выдачи разрешений на вылов. Согласно нововведениям, в этом году в зоне ответственности Северо-Западного таможенного управления рыбодобывающие организации будут ловить только по одному разрешению на договор. Так, с начала 2025 года СЗТУ выдало 497 разрешений на вылов рыбы. Однако в российском профсоюзе работников рыбного хозяйства считают, что это может привести к сокращению рабочих мест, снижению объёма вылова и закрытию рыбодобывающих предприятий.

После привлечения внимания к ситуации рыбодобывающие компании Петербурга и Ленинградской области начали получать разрешения на вылов, но Псков, лидирующий по объёмам добычи, на промысел так и не вышел. «Предприятия стоят, квоты не осваиваются, бизнес терпит убытки», – сказал председатель ассоциации «Псковрыбхоз» Эдуард Морозов.

Напомним, что 1 и 2 марта в Пустошкинском районе, на Ясском озере, пройдёт чемпионат Псковской области по ловле рыбы на мормышку со льда.