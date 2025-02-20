Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Спрос на грузоперевозки между Псковской областью и Китаем вырос в четыре раза

Спрос на услуги грузоперевозок между Псковской областью и Китаем вырос в четыре раза, рассказали ПАИ в пресс-службе «Авито» по Северо-Западу.

Фото: ПАИ

Также в этом месяце по сравнению с январём спрос на услуги перевозок вырос на 80 % в направлении Псковская область – Белоруссия и в два раза в направлении Псковская область – Казахстан.

В целом спрос псковичей на международные грузоперевозки вырос на 74 %, а бизнес в связи с этим стал на 28 % чаще предлагать свои услуги.

Ранее сообщалось, что экспорт животноводческой продукции из Псковской области увеличился в три раза, до 110 партий продукции. Из них 72 партии свинины, 27 партий свиных субпродуктов и одну партию готовых товаров из свинины отправили в несколько стран, в числе которых Китай.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












20 февраля 2025

Помидоры подорожали почти на 5% – Псковстат
20 февраля 2025

Спрос на грузоперевозки между Псковской областью и Китаем вырос в четыре раза
20 февраля 2025

Петербуржская сеть «Шаверно» откроет точку в центре Пскова
20 февраля 2025

«Додо Пицца» подняла цены в Пскове
20 февраля 2025

Комнаты в российских коммуналках подорожали почти на 16%
20 февраля 2025

Стала известна дата открытия бутик-отеля на Профсоюзной в Пскове
20 февраля 2025

Завод по производству косметики появится в Псковской области
19 февраля 2025

Анастасия Иванова: Женщины более ответственно подходят к ведению бизнеса

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...