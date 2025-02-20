Спрос на грузоперевозки между Псковской областью и Китаем вырос в четыре раза

15:11, 20 февраля 2025, ПАИ

Спрос на услуги грузоперевозок между Псковской областью и Китаем вырос в четыре раза, рассказали ПАИ в пресс-службе «Авито» по Северо-Западу.

Также в этом месяце по сравнению с январём спрос на услуги перевозок вырос на 80 % в направлении Псковская область – Белоруссия и в два раза в направлении Псковская область – Казахстан.

В целом спрос псковичей на международные грузоперевозки вырос на 74 %, а бизнес в связи с этим стал на 28 % чаще предлагать свои услуги.

Ранее сообщалось, что экспорт животноводческой продукции из Псковской области увеличился в три раза, до 110 партий продукции. Из них 72 партии свинины, 27 партий свиных субпродуктов и одну партию готовых товаров из свинины отправили в несколько стран, в числе которых Китай.