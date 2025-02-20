Помидоры подорожали почти на 5% – Псковстат

15:26, 20 февраля 2025, ПАИ

Самым подорожавшим с 10 по 17 февраля продуктом в Псковской области стали свежие помидоры – их ценник вырос на 4,89 %. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковстата.

Также за указанный период подорожали яблоки на 2,99 %, мясные консервы для детского питания – на 2,27 %, бананы – на 1,97 %, фруктово-ягодные консервы для детского питания – на 1,92 %, чай чёрный байховый – на 1,69 %, вермишель – на 1,24 %, сыры твёрдые, полутвёрдые и мягкие – на 1,07 %, колбаса полукопчёная и варёно-копчёная – на 1,02 %.

Напомним, что в январе этого года цены на продовольственные товары выросли на 1,36 %.