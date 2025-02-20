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Александр Гуцан поделился впечатлениями о фильме о псковском герое СВО

Впечатлениями о фильме «Позывной «Вожак» о Герое России Павле Горбоконенко, показ которого прошёл в региональном Доме молодёжи в Пскове, поделился полномочный представитель президента России в СЗФО Александр Гуцан, сообщает корреспондент ПАИ.

  • На премьере показа фильма о Герое России Павле Горбоконенко в Пскове
    Фото: ПАИ. Валерия Ковалёва
  • На премьере показа фильма о Герое России Павле Горбоконенко в Пскове
    Фото: ПАИ. Валерия Ковалёва
  • На премьере показа фильма о Герое России Павле Горбоконенко в Пскове
    Фото: ПАИ. Валерия Ковалёва
  • На премьере показа фильма о Герое России Павле Горбоконенко в Пскове
    Фото: ПАИ. Валерия Ковалёва
  • На премьере показа фильма о Герое России Павле Горбоконенко в Пскове
    Фото: ПАИ. Валерия Ковалёва

«Друзья, Оксана Сергеевна [Горбоконенко, вдова героя], мне немного тяжело говорить в этом зале с этой аудиторией. Сегодня мы посмотрели второй фильм, который создан и показан в Псковской области. Это фильм в память о тех героях, которые участвуют в специальной военной операции. Мы их должны помнить, помнить всегда. Человек живет с нами, пока о нём есть память», – отметил он.

Александр Гуцан также подчеркнул, что фильм не о героизме, а о становлении героя. «И это самое важное, особенно для молодого поколения», – заключил полпред президента России в СЗФО.

Вдова Героя России Оксана Горбоконенко, в свою очередь, поблагодарила президента РФ Владимира Путина, правительства России и региона за работу по увековечиванию памяти наших героев. «Для нас, членов семей участников специальной военной операции, очень важно, что создаются такие фильмы, открываются мемориалы, что память о них живет», – сказала она.

Полпред президента Александр Гуцан, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, волонтёры, кадеты, члены молодежных организаций стали участниками премьерного показа фильма «Позывной «Вожак» из цикла «Славе не меркнуть, подвигу жить: Герои России в истории и современности». Премьера прошла в региональном Доме молодежи в Пскове. Заместитель командира 177-го отдельного отряда специального назначения по военно-политической работе 2-й отдельной гвардейской бригады специального назначения гвардии майор Павел Горбоконенко погиб 4 июня 2023 года при прорыве националистических групп в Белгородской области. Указом президента России за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, ему присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).

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