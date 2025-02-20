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Михаил Ведерников: На всех этапах истории псковские защитники стояли на рубежах нашей страны

На всех этапах истории псковские защитники стояли на рубежах нашей страны, подчеркнул губернатор Псковской области Михаил Ведерников после премьерного показа серии «Позывной «Вожак» из цикла «Славе не меркнуть, подвигу жить: Герои России в истории и современности», который прошёл в региональном Доме молодёжи сегодня, 20 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.

Губернатор Михаил Ведерников. Фото: ПАИ

«На всех этапах истории Псковская земля, псковские защитники стояли на рубежах нашей страны. И 76-я дивизия, и 2-я бригада спецназа всегда первыми оказывались там, где нужно было отстаивать интересы Отечества, выполнять поручения Верховного главнокомандующего и решать самые-самые сложные задачи. Александр Владимирович [полномочный представитель президента России в СЗФО Александр Гуцан. – ПАИ] очень правильно сказал: героями не становятся случайно. Это путь настоящего человека от самого маленького возраста до уже сформировавшейся личности», – сказал Михаил Ведерников.

Он поблагодарил полпреда президента РФ в СЗФО за поддержку. «Может быть, не многие знают, что с самых первых дней начала специальной военной операции Александр Владимирович лично оказывает огромную, значимую, адресную помощь нашей второй бригаде спецназа. Всегда на связи с командирами – и это дорогого стоит. Мы все должны этому примеру следовать: каждая свеча, каждый ящик гвоздей, каждая сплетённая сеть каждый день спасает жизни наших героев и приближает нашу победу», – отметил псковский губернатор.

«Ребята, я вам всем желаю помнить о том, в какой стране вы живете и какая цена заплачена нашими военнослужащим за то, чтобы вы жили в такой стране», – обратился глава региона к присутствующим.

«Мы запланировали целую серию таких фильмов, которые будем показывать, конечно, и по региональному телевидению. Надеюсь, что будет возможность показать и по федеральному телевидению. И конечно, мы будем делать тематические просмотры в рамках уроков мужества в школах для того, чтобы героев знали, помнили и руководствовались их опытом», – заключил Михаил Ведерников.

Напомним, что в серии «Позывной «Вожак» рассказывается о заместителе командира 177-го отдельного отряда специального назначения по военно-политической работе 2-й отдельной гвардейской бригады специального назначения гвардии майоре Павле Горбоконенко. Он погиб 4 июня 2023 года при прорыве националистических групп в Белгородской области. Указом президента России за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, ему присвоено звание Героя России (посмертно).

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