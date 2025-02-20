О росте использования дипфейков мошенниками предупредили россиян
О росте числа случаев использования дипфейков мошенниками заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. Об этом пишет газета «Известия».
Мошенники все чаще используют дипфейки в классических схемах социальной инженерии, чтобы втереться в доверие к людям, отметила Набиуллина.
Наиболее распространенными являются звонки от якобы попавших в беду близких родственников или от «руководителей», требующих совершить определенные финансовые операции. Набиуллина подчеркнула, что необходимо быть бдительными и осторожными, чтобы не стать жертвой мошенников, использующих дипфейк-технологии.
Ранее сообщалось, что злоумышленники обманывают с помощью Telegram-каналов.
Михаил Ведерников: На всех этапах истории псковские защитники стояли на рубежах нашей страны
Премьерный показ серии «Позывной «Вожак» о Герое России Павле Горбоконенко проходит в Пскове
Каждый элемент флага Псковской области несёт в себе глубокие исторические корни – Борис Елкин