Какие продукты подешевели в Псковской области больше всего, рассказали специалисты
Самые подешевевшие с 10 по 17 февраля продукты в Псковской области назвали ПАИ в пресс-службе Псковстата.
Так, варёная колбаса подешевела на 4,42 %, десяток куриных яиц – на 3,01 %, молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5–3,2 % жирности – на 2,46 %, репчатый лук – на 1,79 %, подсолнечное масло – на 1,77 %, творог – на 0,91 % и сосиски и сардельки – на 0,82 %.
Самым подорожавшим продуктом в Псковской области за указанный период стали свежие помидоры – они подорожали почти на 5 %.
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