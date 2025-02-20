Какие продукты подешевели в Псковской области больше всего, рассказали специалисты

17:19, 20 февраля 2025, ПАИ

Самые подешевевшие с 10 по 17 февраля продукты в Псковской области назвали ПАИ в пресс-службе Псковстата.

Так, варёная колбаса подешевела на 4,42 %, десяток куриных яиц – на 3,01 %, молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5–3,2 % жирности – на 2,46 %, репчатый лук – на 1,79 %, подсолнечное масло – на 1,77 %, творог – на 0,91 % и сосиски и сардельки – на 0,82 %.

Самым подорожавшим продуктом в Псковской области за указанный период стали свежие помидоры – они подорожали почти на 5 %.