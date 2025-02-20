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Замглавврача Псковского перинатального центра перевели под домашний арест

Мера пресечения в отношении заместителя главного врача Псковского клинического перинатального центра изменена с содержания под стражей на домашний арест. Такое решение принял Псковский областной суд, рассмотрев апелляцию адвокатов подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Фото: ПАИ

Напомним, заместитель главного врача перинатального центра задержан 10 февраля по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Обвинение в совершении преступления предъявлено 12 февраля.

Известно, что с июня 2023 года по декабрь 2024-го подозреваемый вносил в документы учёта рабочего времени ложные сведения о якобы отработанных им дежурствах, а также о проведённых дополнительных работах. На основании этого ему начислили больше 3,5 млн рублей.

Постановлением Псковского городского суда Псковской области в отношении обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

В апелляционных жалобах защитники обвиняемого просили отменить постановление суда, отметив, что оно «незаконное и необоснованное». Адвокаты просили изменить меру пресечения на домашний арест или запрет определенных действий, уточнив, что обвиняемый не собирается скрываться от органов предварительного следствия и препятствовать производству расследования по уголовному делу.

В результате областной суд изменил меру пресечения на домашний арест сроком на 2 месяца, то есть по 9 апреля 2025 года. Кроме того, установлены некоторые ограничения.

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