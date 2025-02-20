Насколько изменились цены на непродовольственные товары в Псковской области

17:25, 20 февраля 2025, ПАИ

О самых подорожавших и подешевевших с 10 по 17 февраля непродовольственных товарах в Псковской области рассказали ПАИ в пресс-службе Псковстата.

Так, зубная паста подорожала на 2,55 %, напольный электропылесос – на 2,46 %, детские подгузники – на 1,52 % и женские эластичные колготки – на 1,18 %.

Подешевели смартфон и шампунь: на 3,35 % и на 3,11 % соответственно.

В сегменте медикаментов сильнее всего, а именно на 5,35 %, возросла в цене мазь левомеколь, а также активированный уголь – на 1,46 %. Подешевели отечественный анальгин (на 3,62 %) и нимесулид (на 1,32 %).

Добавим, что в январе 2025 года медикаменты подорожали на 1,27 %.