Стало известно, какие непродовольственные товары в Псковской области подорожали больше остальных

17:44, 18 февраля 2025, ПАИ

Среди непродовольственных товаров в январе 2025 года больше остальных в Псковской области подорожали медикаменты – по сравнению с декабрём прошлого года их ценник вырос на 1,27 %. Об этом ПАИ рассказали в пресс-службе Псковстата.

Также за этот период выросли цены на автомобильный бензин на 1,18 % и на моющие и чистящие средства – на 1,01 %.

Наиболее подешевели, а именно на 1,1 %, электротовары и другие бытовые приборы.

В январе этого года индекс потребительских цен по сравнению с декабрём 2024 года вырос на 1,11 %, а основное влияние на его показатель оказал рост цен на потребительские товары на 1,4 %.

Напомним, что в Псковской области в январе цены на дизельное топливо выросли на 9,73 %, на автомобильный бензин – на 11,38 %, на бензин АИ-92 – на 9,43 %, на АИ-95 – на 10,04 % и на АИ-98 – на 23,13 %.