День памяти погибших при Харсеное разведчиков отмечают в Псковской области

07:21, 21 февраля 2025, ПАИ

День памяти воинов-разведчиков, погибших в бою, отмечают в Псковской области сегодня, 21 февраля. В этом году исполняется 25-я годовщина памяти подвига воинов-разведчиков 2-й отдельной бригады специального назначения.

Трагическая страница истории псковского спецназа – битва при Харсеное. 21 февраля 2000 года 2-я бригада специального назначения вступила в бой с крупным отрядом боевиков в районе посёлка Харсеной в Чечне. Несмотря на значительное численное превосходство противника, группа приняла бой и продержалась до подхода подкрепления. В этот день в бою погибли 33 человека, 25 из них – разведчики Псковской бригады спецназа ГРУ.

В живых остались два тяжелораненых бойца. За мужество и героизм, проявленные при ликвидации незаконных вооружённых формирований в Северо-Кавказском регионе, указом президента России капитану Михаилу Боченкову, капитану Александру Калинину и старшему лейтенанту Сергею Самойлову присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно. Этим же указом главы государства остальные погибшие в бою разведчики награждены орденом Мужества посмертно.

Ранее сообщалось, что час памяти о воинах-разведчиках 2-й бригады спецназа прошёл в Пскове.