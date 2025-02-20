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Общество

Поддержку ветеранов СВО и их семей в трудоустройстве обсудили в Пскове

Поддержку ветеранов СВО и их семей в трудоустройстве обсудили за круглым столом в Пскове сегодня, 20 февраля. Мероприятие проходило в рамках ярмарки трудоустройства, передаёт корреспондент ПАИ.

  • Поддержку ветеранов СВО и их семей в трудоустройстве обсудили за круглым столом в Пскове
    Фото: пресс-служба кадрового центра Пскова и Псковского района
  • Поддержку ветеранов СВО и их семей в трудоустройстве обсудили за круглым столом в Пскове
    Фото: пресс-служба кадрового центра Пскова и Псковского района
  • Поддержку ветеранов СВО и их семей в трудоустройстве обсудили за круглым столом в Пскове
    Фото: пресс-служба кадрового центра Пскова и Псковского района
  • Поддержку ветеранов СВО и их семей в трудоустройстве обсудили за круглым столом в Пскове
    Фото: пресс-служба кадрового центра Пскова и Псковского района

«2025 год объявлен Годом защитника Отечества, поэтому очень важно на круглом столе выявить точки соприкосновения трудоустройства такой категории, как ветераны СВО и члены их семей», – отметил начальник отделения кадрового центра Пскова и Псковского района Алексей Васильев.

Участники круглого стола обсудили проблемы, с которыми сталкиваются ветераны, вернувшиеся из зоны боевых действий. Одной из основных проблем является утрата здоровья, что ограничивает возможности трудоустройства в прежних сферах.

Ветераны СВО и их семьи заинтересованы в обучении, особенно те, кто имеет только среднее образование, отметили представители фонда «Защитники Отечества». Также есть запрос на открытие собственного бизнеса. Кадровый центр «Работа России» готов сотрудничать с центром «Мой бизнес», предлагая различные варианты открытия собственного дела и наставничество. Представитель центра социальных выплат отметила, что среди ветеранов, у которых есть педагогическое образование, популярна практика репетиторства, а также открытие кабинетов логопедии и дефектологии.

Региональное отделение «Женщины бизнеса» предложило организовать образовательные семинары, например, «Как построить бизнес с нуля», «Как купить франшизу» и «Как составить резюме». Также предлагается услуга психологической поддержки и семинары по финансовой грамотности. В рамках соглашения со Сбербанком реготделение готово провести семинары о сервисах для самозанятых и мерах защиты от мошенников.

«Мы готовы вкладываться в такую повестку, чтобы люди были здесь с нами, потому что мы сами не хотим отсюда уезжать», – заявила заместитель председателя регионального отделения «Женщины бизнеса» Олеся Мостович. Она также выразила готовность сотрудничества с другими организациями для создания образовательных программ.

Отметим, что компании «Псковагроинвест», «Россети» и «Йура корпорейшн» предложили большое количество вакантных мест для ветеранов СВО и их семей и возможность пройти обучение.

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