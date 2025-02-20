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Соглашение о сотрудничестве подписали Псковский облсовпроф и профсоюз железнодорожников

Соглашение о взаимном сотрудничестве подписали Псковский облсовпроф и дорожная территориальная организация Российского профсоюза железнодорожников и транспортных строителей (РОСПРОФЖЕЛ) на Октябрьской железной дороге на 2025 год.

Подписи под соглашением поставили председатель дорожной территориальной организации (Дорпрофжел) на ОЖД, председатель Ленинградской федерации профсоюзов Александр Голубев и председатель Псковского облсофпрофа Игорь Иванов.

Решение о продолжении сотрудничества было принято в ходе заседании президиума Дорпрофжел на ОЖД. В нём в том числе участвовали представители Ленинградской федерации профсоюзов, профобъединений Карелии, Мурманской, Псковской и Новгородской областей. На заседании подвели итоги сотрудничества с региональными профсоюзами в рамках заключённых соглашений.

Игорь Иванов отметил, что межрегиональное сотрудничество оправдало себя полностью. «Это обмен наработками, опытом, совместные мероприятия. Причём сотрудничество на всех уровнях взаимодействия», – заметил он.

Заместитель председателя дорожной территориальной организации РОСПРОФЖЕЛ на ОЖД – руководитель Санкт-Петербург-Витебского регионального отдела Алексей Белов, говоря о сотрудничестве в рамках соглашения также отметил тесную работу с Псковским облсовпрофом.

«Мы совместно реализуем различные проекты, проводим акции и мероприятия, туристические слёты. Члены профсоюза активно пользуются льготным оздоровлением в профсоюзных здравницах Псковской области. Можно сказать, что работаем как единое целое», – подчеркнул он.

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