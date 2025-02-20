Как придать блинам оригинальный вкус, рассказала врач-нутрициолог

19:32, 20 февраля 2025, ПАИ

В период Масленицы, как и в любое другое время праздничных застолий, важно соблюдать баланс и умеренность, напомнила врач высшей категории, нутрициолог Екатерина Несвит в беседе с «Газетой.Ru».

Специалист посоветовала экспериментировать с разными видами муки.

«Гречневая мука не только придаст блинам оригинальный вкус, но и сделает их более питательными, богатыми клетчаткой и полезными микроэлементами. Мука из цельного зерна также станет отличным выбором: она содержит больше витаминов и минералов, чем обычная пшеничная мука высшего сорта. А если вы хотите сделать блины ещё более лёгкими, попробуйте использовать овсяную, рисовую муку или даже кокосовую стружку», – отметила эксперт.

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