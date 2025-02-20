Более миллиона исследований в год проводит лаборатория великолукского филиала ПОКБ

21:48, 20 февраля 2025, ПАИ

Клинико-диагностическая лаборатория великолукского филиала Псковской областной клинической больницы проводит более миллиона исследований в год, сообщили ПАИ в пресс-службе медучреждения.

Чаще всего проводятся биохимические исследования. Это связано с их высокой диагностической ценностью и востребованностью среди практикующих врачей. А в связи с внедрением программ диспансеризации взрослого и детского населения растёт число исследований в амбулаторном звене, отметили в медучреждении.

В лаборатории в Великих Луках постоянно совершенствуют методы диагностики, а качество лабораторных исследований повышают за счёт внедрения высокотехнологического оборудования.

«В 2024 году у нас внедрена новая методика – определение уровня раково-эмбрионального антигена в сыворотке крови», – рассказала заведующая лабораторией, врач клинической лабораторной диагностики Надежда Владимировна Колондук.

Ранее сообщалось, что в великолукском филиале Псковской областной клинической больницы продолжается капитальный ремонт. Какие строительные работы уже выполнены – читайте по ссылке.