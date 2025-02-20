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Фестиваль инсценированной военно-патриотической песни организовали в Красногородской школе

Фестиваль инсценированной военно-патриотической песни «Память сердца» в Красногородской средней школе завершился в четверг, 20 февраля. Об этом пишет районная газета «Заря».

Фото здесь и далее: София Васильева

Учащиеся 8–10-х классов представили на суд жюри музыкальные композиции, которые готовили вместе со своими классными руководителями и учителем музыки Елизаветой Богдановой. Провели мероприятие юные ведущие Макар Басалаев и Анастасия Матвеева, ученики 6-го «А» класса. Оценивало выступления коллективов компетентное жюри – работники культуры Нина Колесникова и Надежда Петрова и хореограф Татьяна Алексеева – под председательством советника директора школы по воспитанию Светланы Михайловой.

По традиции открыло третий день фестиваля выступление коллектива «Энергия» (руководитель Татьяна Алексеева) с танцем «Вперёд, Россия!». После торжественной части и выступлений традиционным стало исполнение всеми участниками фестиваля любимых песен военных лет. Жюри распределило места следующим образом: Гран-при фестиваля получил 8-й «А» класс, первое место занял коллектив 9-го «А» класса, второе место разделили 9-й «Б» и 10-й класс, третье место занял 8-й «Б». Каждый коллектив получил грамоту.

«Фестиваль инсценированной военно-патриотической песни в средней школе стал хорошим началом Года защитника Отечества», – подытожили в газете.

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