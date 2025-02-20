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Торжественная церемония открытия Года защитника Отечества прошла в Красногородске

Торжественная церемония открытия Года защитника Отечества, приуроченная ко Дню защитника Отечества и 80-летнему юбилею Великой Победы, прошла в Красногородской школе-интернате «Агрошкола» 20 февраля. Об этом пишет районная газета «Заря».

Фото здесь и далее: Софья Васильева

Началась торжественная церемония с гимна России. С поздравлением к защитникам Отечества обратилась директор агрошколы Елена Зуева, выступила председатель первичной ветеранской организации деревни Литвинка Вера Николаевна Александрова. В знак уважения и благодарности воспитанники школы-интерната преподнесли защитникам символические подарки.

На мероприятии присутствовали председатель первичной ветеранской организации агрошколы, ветеран труда, почётный гражданин Красногородского района Нина Жолудева, председатель первичной ветеранской организации деревни Литвинка Вера Александрова, социальный координатор филиала Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» по Псковской области в Красногородском районе Надежда Степанова, воин-интернационалист, участник войны в Египте Михаил Алексеевич Клевцов, воины-интернационалисты, участники войны в Афганистане Андрей Викторович Гончаров и Василий Иванович Фёдоров, участники специальной военной операции с родными, родители погибших при исполнении воинского долга братьев Алексея и Василия Прокофьевых Юрий Алексеевич и Антонина Васильевна, родители участников СВО.

Гости мероприятия посмотрели патриотические видеофильмы и ознакомились с творчеством педагогов и воспитанников агрошколы. Выступили танцевальный коллектив «Искорка» (руководитель Светлана Ильина), музыкальные композиции на сцене актового зала представили ученики пятого класса (музыкальная композиция «Матушка-земля»), шестого класса («И всё о той весне»), восьмого класса («В землянке»), седьмого и девятого классов («Наш СВО-герой»), начальной школы («Защитники Отечества»). Песни о России, Победе и защитниках проникновенно исполнили Светлана Ильина, Снежана Симане и педагогический коллектив школы-интерната.

Память погибших на всех фронтах присутствующие почтили минутой молчания. Это мероприятие дало старт большому циклу акций, уроков мужества, концертов, которые будут проходить в агрошколе в течение всего года. Завершением торжественной церемонии стало чаепитие с тёплой дружеской беседой.

Отметим, что Псковская область активно готовится к празднованию 80-летия Великой Победы. В общей сложности запланировано провести более 800 мероприятий.

Напомним, что 2025 год объявлен в России Годом защитника Отечества по решению президента РФ Владимира Путина в память о подвигах героев, сражавшихся в разные исторические периоды за Родину и сокрушивших нацизм.

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