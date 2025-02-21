Псковичей приглашают на Масленицу в Изборск

09:49, 21 февраля 2025, ПАИ

С 24 февраля в музее-заповеднике «Изборск» псковичей и гостей Псковской области ждут экскурсии для взрослых и детей, интерактивные программы, мастер-классы и даже кукольный спектакль. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Ежедневно с 24 февраля по 2 марта:

Экскурсия по выставке «Крепость», посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, бессмертному подвигу народа, мужеству, героизму и силе духа наших воинов. Произведения современных художников России, картины и документы из собраний Белгородского государственного художественного музея и Витебского областного краеведческого музея.

Сеансы – 11:00, 12:00, 14:00, 15:00. Выставочный зал.

«Крепость на Жеравьей горе». Экскурсия по Изборской крепости. Вы узнаете, какую роль играл Изборск в защите рубежей Русского государства, какие события происходили у стен крепости, а также какие тайны и легенды хранят крепостные стены и башни.

Сеансы: 11:00, 13:00, 15:00. Сбор группы – выставочный зал.

Мастер-класс «Попробуй весну на вкус» по выпечке традиционного масленичного угощения. В музейном кафе раскроем секреты приготовления изборских блинов. В 12:00 в кафе «Блинная».

Мастер-класс «Масленка» по изготовлению куклы-масленки в изборском сарафане. В 11:00 и в 13:00 в доме купца Шведова.

Музейные программы:

24 и 28 февраля в 14:00. Дом купца Шведова. «Изборский дом и всё, что в нём» – интерактивная программа для всей семьи в интерьере купеческого дома у настоящей русской печки – загадки XIX века, обычаи, пословицы и поговорки.

25 февраля и 2 марта в 14:00. Дом купца Шведова. «Родная сказка». Псковские сказки и живое фольклорное пение, традиции празднования Масленицы на Руси, элементы народного костюма, молодежные деревенские игры.

26 февраля в 14:00. Дом купца Анисимова. «Летопись древнего города Изборска» – история летописания, упоминание Изборска в летописях и составление летописного свитка.

27 февраля в 14:00. Дом купца Анисимова. «Археологическая песочница» – знакомство с профессией археолога, поиск и изучение археологической находки на импровизированном раскопе.

1 марта в 16:00. Дом купца Шведова. «Серебряное копытце» – спектакль домашнего театра кукол из Санкт-Петербурга. В усадьбе купца Шведова оживут знакомые с детства герои сказа Павла Бажова – старик Кокованя, Даренка, сказочный олень и другие персонажи.

Предварительная запись на мероприятия по телефону: 8 (8112) 33-16-17.