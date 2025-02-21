Новый директор псковской «Бригантины»: В планах создание центра игровых видов спорта

12:53, 21 февраля 2025, ПАИ

Новый директор спортивной школы «Бригантина» Сергей Иванов поделился планами в беседе с корреспондентом ПАИ.

«Есть определённые планы. Основная задача – появление своего места, спортивного зала. Всё-таки, наверное, мы это хотим сделать на базе «Бригантины», потому что наша спортшкола в волейболе точно является передовой в Псковской области. Есть план создать такой центр, где будут игровые виды спорта. В дальнейшем мы ещё хотим открыть отделение пляжного волейбола, чтобы ребята могли в летний период работать на пляже, а в зимний – на крытых площадках. Смотрим на перспективу», – отметил Сергей Иванов.

В спортивной школе «Бригантина», вероятно, могут открыть и отделение баскетбола. «Просто отдельно под волейбол и отдельно под баскетбол строить центр никто не будет, а когда это вместе, будет очень перспективно. У нас в основном все ютятся в маленьких помещениях, в школах, если получается. Нет своего места. Конечно, будем просить поддержки у администрации Пскова, согласовывать со спорткомитетом. Планы грандиозные. Будем надеяться, что в дальнейшем всё получится, а ребята результатами всё будут подтверждать», – резюмировал Иванов.

Напомним, на должности руководителя спортивной школы «Бригантина» Сергей Иванов сменил Сергея Горячева.

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