Глава Банка России отреагировала на возможное возвращение Visa и Mastercard

10:45, 21 февраля 2025, ПАИ

Говорить о возвращении международных платёжных систем Visa и Mastercard в Россию преждевременно, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в рамках форума «Кибербезопасность в финансах», пишет РИА Новости.

«Нет [Visa и Mastercard] не обращались. Пока об этом говорить тоже преждевременно», – сказала она.

Ранее глава комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что платёжные системы Mastercard и Visa могут вернуться в Россию в ближайшее время.

Напомним, что западные международные платёжные системы приостановили свою деятельность в России с 2022 года. В стране продолжали функционировать карты этих систем, но только если они были выданы российскими банками до начала СВО. Также стоит отметить, что «российские» карты Mastercard и Visa не работали за пределами страны.