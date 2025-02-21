Михаил Ведерников: Псковские воины-спецназовцы всегда с доблестью и честью выполняют свой боевой долг

13:25, 21 февраля 2025, ПАИ

Псковские воины-спецназовцы всегда с доблестью и честью выполняют свой боевой долг, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время торжественного митинга, который прошёл сегодня, 21 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.

«21 февраля – важная дата для всей Псковской области. В этот день мы встречаемся здесь, чтобы почтить память героев. В самые тяжелые для нашей страны времена псковские воины-спецназовцы всегда находились и сегодня находятся там, где их профессионализм, смелость и решимость особенно востребованы. Они влияли на ход военных конфликтов, создавая историю, которую сегодня по учебникам изучают наши школьники. Так происходит и сегодня, когда враг атакует рубежи России, пытается переписать историю и уничтожить все, что нам дорого», – отметил Михаил Ведерников.

Глава региона от имени жителей Псковской области поблагодарил за службу тех, кто с честью выполняет свой долг перед Родиной.

«Низкий поклон родственникам погибших героев. И сегодня, и всегда мы будем делать всё, чтобы вы ни в чем не нуждались, а память о наших героях жила. Вечная слава и вечная им память», – заключил губернатор.