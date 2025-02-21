Михаил Ведерников станет одним из наставников в региональной программе «Герои земли Псковской»
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников станет одним из наставников в региональной программе «Герои земли Псковской». Об этом он сообщил в рамках установочного заседания общественного совета областной программы в пятницу, 21 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.
Общественный совет создан для того, чтобы обеспечить объективную оценку каждого претендента и прозрачность всех этапов отбора кандидатов.
«Именно поэтому в совет вошли представители самых разных категорий, управленцы, военнослужащие, депутаты, представители общественности. В том числе наш сенатор Алексей Васильевич Наумец, которой входит в общественный совет федеральной программы. Рассчитываю, что и Мария Александровна, которая является участником президентской программы «Время героев», тоже будет делиться своим опытом, полученным на федеральном уровне, подсказывать, какие корректировки нужно внести в нашу программу, чтобы все было прозрачно и максимально эффективно», – подчеркнул Михаил Ведерников.
Напомним, что программа станет инструментом интеграции участников и ветеранов специальной военной операции в гражданскую жизнь, позволит сформировать новую региональную управленческую элиту из ответственных, смелых и преданных своей стране защитников Отечества.
Старт программы будет приурочен ко Дню защитника Отечества. Регистрация участников программы продлится с 23 февраля по 31 марта.
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