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Врач из Пскова: Следующий шаг в урологии – формирование трёхмерных органов

Следующий шаг в урологии – формирование трёхмерных органов, рассказал врач-уролог Псковской областной клинической больницы Евгений Тимохин в программе «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото: ПАИ

«Это перспектива ближайших 10–15 лет», – уточнил медик, добавив, что 90% запросов этой медицинской отрасли решено.

«Всё дело за внедрением», – добавил Евгений Тимохин.

Напомним, что с 17 по 23 февраля в Псковской области проходит Неделя сохранения мужского здоровья. Мужчины могут пройти компьютерную томографию органов малого таза. Компьютерная томография позволяет обнаружить заболевания простаты, почек, мочевого пузыря, мочеточников и других органов, диагностировать объёмные образования – опухоли, кисты, камни в мочевых путях, травмы почек и мочеточников, а также инфекционные заболевания. Также КТ способна обнаружить рак простаты, почек и мочевого пузыря.

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