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Общество

Производство хлеба выросло в России

Около 6,3 миллиона тонн хлеба и хлебобулочных изделий произвели в России в прошлом году, что на 7,9 тысячи тонн больше, чем в 2023 году, пишет РБК со ссылкой на данные Минсельхоза РФ.

Фото: ПАИ

Ранее несколько крупнейших производителей хлеба уведомили торговые сети об увеличении цен своей продукции на 10–12 %, однако существенного роста цен, по мнению Минсельхоза, не наблюдается. По данным министерства на 12 февраля этого года, стоимость хлеба из пшеничной муки составила 68,4 рубля за килограмм, а из ржано-пшеничной муки – 61,6 рубля, что больше, чем в прошлом году, всего на 0,1 % и на 0,6 % соответственно.

Рост затрат на упаковку, транспортировку, электроэнергию и удорожание кредитных ресурсов повлекли за собой увеличение издержек производителей, уточнили в Минсельхозе.

В целом основным фактором роста цен на хлеб является торговая наценка, которая составляет 35 %, считает президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон. Также в качестве причин он назвал работу региональных властей, которые регулируют тарифы на услуги природных монополий, стоимость аренды земельных участков для хлебных предприятий и цены на коммунальные услуги.

Напомним, что в 2024 году в Псковской области собрали 117,4 тысячи тонн зерна, а в составе зерновых и зернобобовых культур рост на 2,8 % отмечался у сборов пшеницы.

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