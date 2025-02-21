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Общество

Выставка «Образы Мелётовской стенописи» открылась в Псковском музее-заповеднике

Открытие новой выставки «Образы Мелётовской стенописи», посвященная 560-летию уникальной росписи церкви Успения Богородицы в селе Мелётово, состоялось в Приказной палате Псковского кремля сегодня, 21 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.

  • Музей
    Фото: Валерия Ковалёва
  • Музей
    Фото: Валерия Ковалёва
  • Музей
    Фото: Валерия Ковалёва
  • Музей
    Фото: Валерия Ковалёва
  • Музей
    Фото: Валерия Ковалёва
  • Музей
    Фото: Валерия Ковалёва
  • Музей
    Фото: Валерия Ковалёва
  • Музей
    Фото: Валерия Ковалёва
  • Музей
    Фото: Валерия Ковалёва
  • Музей
    Фото: Валерия Ковалёва
  • Музей
    Фото: Валерия Ковалёва
  • Музей
    Фото: Валерия Ковалёва
  • Музей
    Фото: Валерия Ковалёва
  • Музей
    Фото: Валерия Ковалёва
  • Музей
    Фото: Валерия Ковалёва
  • Музей
    Фото: Валерия Ковалёва
  • Музей
    Фото: Валерия Ковалёва
  • Музей
    Фото: Валерия Ковалёва
  • Музей
    Фото: Валерия Ковалёва
  • Музей
    Фото: Валерия Ковалёва
  • Музей
    Фото: Валерия Ковалёва

«Эта выставка связана с удивительным памятником древности – церковью в Мелётово. Это далёкое средневековье, и в то же время очень близкое нам, к сожалению, оставило не слишком много памятников. Ведь строилось огромное количество храмов, писалось огромное количество икон, монументальная живопись. И то, что в 50 километрах к востоку от Пскова на погосте сохранился этот великолепный памятник с 16-скатной кровлей, да ещё и сохранивший живопись середины XV века, – это в полном смысле слова чудо», – подчеркнула генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

Мелётовская стенопись имеет огромное значение не только для русской, но и мировой живописи. «В основном акцент здесь делается на стенописи. Сама церковь сохранилась до нас частично, её образы, стенописи, росписи – где-то около 40% авторской живописи. Но то, что сохранилось, представляет нам уникальное явление. Это псковская школа, это уникальные основы византийской литературы, иконография», – объяснила старший научный сотрудник Псковского музея-заповедника Ирина Мельникова.

Выставочный проект представляет копии фресок, выполненные ведущими специалистами в области древнерусской живописи: А. Н. Овчинниковым, А. К. Крыловым, В. Н. Гусевым и псковским-художником монументалистом А. В. Филиновым.

В рамках выставки впервые представлены копии-реконструкции Адольфа Овчинникова из собрания Псковского музея-заповедника, а также цифровые копии его работ. Помимо этого, в выставочном пространстве экспонируются сюжеты «Аит-скоморох», «Галла Милостивая», «Птица неясыть», «Христос несет благоразумного разбойника в рай», «Явление Архангела Михаила Иисусу Навину» и другие.

Храм Успения Пресвятой Богородицы и фрески XV века в Мелётово – объекты культурного наследия федерального значения. 1461–1462 гг. – время постройки каменного храма, 1465 г. – время росписи. Это единственный сохранившийся памятник псковской монументальной живописи XV века с уникальными росписями и сюжетами, которые не имеют аналогов в византийском и древнерусском искусстве.

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