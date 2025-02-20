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Политика

Военные вместо аниме: героями молодёжи стали представители героических профессий – политолог

Героями современной молодёжи стали представители героических профессий, заявил ПАИ депутат Псковского областного Собрания, кандидат политических наук Андрей Маковский.

Андрей Маковский. Фото: ПАИ

Российское общество в условиях современной реальности ориентируется на патриотизм, а импортозамещение стало главной чертой экономической стратегии с акцентом на поддержке местных производителей, отметил Андрей Маковский.

«Изменились и наши герои. Если в 2020 году в качестве героев молодёжи выступали блогеры и персонажи аниме, то сегодня героями стали родители, военные и спасатели, а также персонажи отечественного кино. Праздники, которые мы отмечаем, также претерпели изменения, отражая растущее чувство патриотизма и уважения к собственной истории и культуре», – считает политолог.

Сейчас важно, чтобы все народы России ощущали себя единым целым, отказываясь от ложной идентичности, навязанной западной идеологией, подчеркнул эксперт.

Напомним, что 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Это стало ключевым поворотным событием в истории современной России. Стремясь отстоять собственный суверенитет, защитить жителей наших исторических регионов, Россия оказалась втянута в полномасштабный конфликт сразу на трёх фронтах: «горячем» (против всего коллективного Запада), экономическом и информационном. Прошло три года, но ни один из негативных сценариев, которые пророчили западные политики и эксперты, не сбылся. Россия едина и сильна как никогда.

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