Более 1500 экскурсий провели в музее-заповеднике «Изборск» в 2024 году

20:41, 21 февраля 2025, ПАИ

1 502 экскурсии и 276 интерактивных программ провели в Государственном музее-заповеднике «Изборск» в 2024 году. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Отметим, 21 февраля отмечается Всемирный день экскурсовода, посвящённый специалистам, которые знакомят посетителей с экспозициями музеев и выставок, рассказывают о различных достопримечательностях и помогают туристам погрузиться в атмосферу города или страны.

«Мы всегда рады видеть всех в Изборске. В нашем музее-заповеднике каждый экскурсовод не просто проводник, но и радушный хозяин, принимающий дорогих гостей», – отметили в музее.

Ранее сообщалось, что в Государственном Пушкинском заповеднике подвели первые итоги завершившихся Февральских музейных чтений памяти С. С. Гейченко «…Метелям не задуть свечу».