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В ПсковГУ состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню защитника Отечества

В Псковском государственном университете состоялось торжественное мероприятие, посвящённое празднованию Дня защитника Отечества. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Фото здесь и далее: ПсковГУ

К участникам встречи с приветственным словом обратилась ректор вуза Наталья Ильина.

«В преддверии праздника хочу напомнить о важном вкладе Псковского государственного университета в сохранение истории нашей великой страны: исторической факультет вуза разработал учебный модуль по федеральному проекту «Без срока давности», благодаря которому вся Россия узнаёт о подвигах нашего народа, наших защитников. Мы гордимся также, что у нас есть специализированное структурное подразделение – военный учебный центр, учась в котором гражданин России может стать настоящим защитником Отечества. Здоровья, побед и с наступающим праздником!» – сказала ректор.

Начальник управления мобилизационной подготовки и по делам гражданской обороны вуза полковник Владимир Стояновский напомнил, что в 1918 году именно на Псковской земле были сформированы первые отряды Рабоче-крестьянской Красной армии, и призвал молодое поколение сохранять и передавать великую историю нашей страны и города.

Торжественное мероприятие продолжилось театральной постановкой в исполнении молодёжного театра ПсковГУ «Ахтеатр».

Ранее сообщалось, что торжественный митинг в преддверии Дня защитника Отечества прошёл в Пскове у мемориала воинам Псковского гарнизона и псковичам, погибшим при выполнении боевых и специальных задач во второй половине ХХ века.

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