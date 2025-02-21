В четырёх башнях в Псково-Печерском монастыре завершены ремонтно-реставрационные работы

23:48, 21 февраля 2025, ПАИ

В Псково-Печерском монастыре введены в эксплуатацию и успешно сданы пользователю башни Благовещенская, Святых ворот, Изборская и Тарарыгина, сообщили ПАИ в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

В объектах проведены ремонтно-реставрационные работы. Специалисты выполнили инъектирование, вычинку, реставрацию каменной кладки, заменили стропильную систему. Также рабочие установили окна и отреставрировали ворота.

«В Изборской башне восстановлено два яруса, которые впоследствии можно использовать не только как музейное пространство, но и как перспективное приспособление под жилые келии. Башня оснащается всеми необходимыми инженерными сетями и системами безопасности. Восстановлен аварийный свод проездной арки, восстановлена целостность кладки», – отметили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

По словам специалистов, в Тайловской башне восстановлено три яруса башни. Завершены реставрационные работы в башнях Верхних решёток и Тюремной. Объекты готовятся к сдаче пользователю.

«Во всех башнях выполнены усиление фундаментов, гидроизоляция, глиняный замок, чтобы предотвратить проникновение влаги внутрь башен», – добавили специалисты.

Ранее сообщалось, что проект реставрации церкви Николы со Усохи в Пскове будет представлен на VIII Всероссийском фестивале «Архитектурное наследие».