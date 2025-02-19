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Проект реставрации псковской церкви Николы со Усохи представят на фестивале «Архитектурное наследие» в Рязани

Проект реставрации церкви Николы со Усохи в Пскове будет представлен на VIII Всероссийском фестивале «Архитектурное наследие», который состоится в Рязани с 5 по 7 июня. Об этом ПАИ сообщили в АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

Организатором фестиваля выступает Союз архитекторов России. Фестиваль состоится при поддержке Министерства культуры РФ.

Тема фестиваля 2025 года – «Архитектурное наследие древних городов – культурный код памяти и его роль в сохранении духовной целостности российских исторических поселений».

Проект реставрации памятника архитектуры XV–XVI веков «Церковь Николы со Усохи» выполнен по заказу АНО «Возрождение объектов культурного наследия города Пскова (Псковской области)». Автор проекта реставрации – архитектор Е. А. Иванов.

Отметим, памятник архитектуры псковской школы зодчества XV–XVI веков расположен в центре города, на улице Советской. Объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Один из главных исследователей архитектуры древнего Пскова Ю. П. Спегальский в своих исследованиях отмечал, что церковь подвергалась неоднократным переделкам в XVII–XIX веках.

Исторические фундаменты приделов были открыты полностью в ходе предпроектных археологических изысканий в 2022–2023 годах. Воссоздание исторических объёмов боковых приделов проведено в соответствии с предложениями Ю. П. Спегальского, которые остались не реализованными в 60-х годах прошлого века.

Отметим также, выполненные по заказу АНО «Возрождение» проекты были ранее отмечены золотым и серебряным дипломами Всероссийского архитектурного фестиваля «Архитектурное наследие».

Ранее сообщалось, что историческую лестницу обнаружили реставраторы в Рождественской церкви Мальского монастыря.

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