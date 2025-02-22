«Такие работы мы не примем»: губернатор поручил подрядчику переделать потолок в школе на улице Киселёва в Пскове
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поручил подрядчику переделать потолок в строящейся школе на улице Киселёва в Пскове. Видео посещения строительной площадки глава региона опубликовал в своём телеграм-канале.
В одном из помещений школы губернатор обратил внимание на неровные потолки. Он поручил подрядчику исправить ситуацию. «Такие работы мы не примем», – сказал Михаил Ведерников.
Возникшие дефекты связаны с корректировкой проекта вентиляции, объяснил представитель подрядчика.
Напомним, что глава региона также поручил ускорить темпы строительства школы.
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