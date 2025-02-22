Судебные приставы в Псковской области поздравили участников СВО в преддверии 23 Февраля
Сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области поздравили участников СВО в преддверии Дня защитника Отечества. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.
Сотрудники отделения судебных приставов Великолукского, Куньинского и Новосокольнического районов поздравили участников специальной военной операции. В их числе — ветеран Попов Виктор и участник СВО Алексей Голубев.
Ранее сообщалось, что находящихся в псковском госпитале бойцов спецоперации с наступающим праздником поздравил сенатор от Псковской области Алексей Наумец.
Судебные приставы в Псковской области поздравили участников СВО в преддверии 23 Февраля
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