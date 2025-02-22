Судебные приставы в Псковской области поздравили участников СВО в преддверии 23 Февраля

14:33, 22 февраля 2025, ПАИ

Сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области поздравили участников СВО в преддверии Дня защитника Отечества. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники отделения судебных приставов Великолукского, Куньинского и Новосокольнического районов поздравили участников специальной военной операции. В их числе — ветеран Попов Виктор и участник СВО Алексей Голубев.

Ранее сообщалось, что находящихся в псковском госпитале бойцов спецоперации с наступающим праздником поздравил сенатор от Псковской области Алексей Наумец.