Наталья Мельникова навестила участников СВО в псковском госпитале
Сенатор от Псковской области Наталья Мельникова вместе с сотрудниками филиала фонда «Защитники Отечества» и представителями Ассоциации ветеранов СВО по Псковской области посетила военный госпиталь в Пскове. Об этом она сообщила в своём телеграм-канале.
«Была рада лично поздравить наших бойцов, участвовавших в СВО, выразить им благодарность за их подвиг и пожелать скорейшего выздоровления. Наши герои должны знать, что мы всегда рядом и готовы поддержать!» – отметила сенатор.
Ранее военнослужащих навестил сенатор от Псковской области Алексей Наумец.
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