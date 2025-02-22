Наталья Мельникова навестила участников СВО в псковском госпитале

16:40, 22 февраля 2025, ПАИ

Сенатор от Псковской области Наталья Мельникова вместе с сотрудниками филиала фонда «Защитники Отечества» и представителями Ассоциации ветеранов СВО по Псковской области посетила военный госпиталь в Пскове. Об этом она сообщила в своём телеграм-канале.

«Была рада лично поздравить наших бойцов, участвовавших в СВО, выразить им благодарность за их подвиг и пожелать скорейшего выздоровления. Наши герои должны знать, что мы всегда рядом и готовы поддержать!» – отметила сенатор.

Ранее военнослужащих навестил сенатор от Псковской области Алексей Наумец.